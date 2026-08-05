“Sul filo del discorso”: sold out ad Olbia per il reading su Atzeni

Alla rassegna “Sul filo del discorso” Tullio Solenghi ed Elena Pau incantano il pubblico.

Una piazza dello Scolastico sold out e un pubblico che ha seguito in silenzio ogni parola del racconto. Il nono appuntamento della rassegna letteraria “Sul filo del discorso” ha regalato a Olbia una delle serate più intense di questa quattordicesima edizione, grazie a Tullio Solenghi, Elena Pau e al maestro Alessandro Nidi, protagonisti del reading teatrale e musicale Passavamo sulla terra leggeri, tratto dall’omonimo romanzo postumo di Sergio Atzeni.

Un’interpretazione intensa.

Più che una semplice lettura scenica, lo spettacolo si è trasformato in un viaggio nella memoria della Sardegna. La voce di Solenghi ha dato corpo alle pagine di Atzeni con un’interpretazione intensa e misurata, capace di alternare registri narrativi diversi e di accompagnare il pubblico dentro un racconto sospeso tra storia, mito e leggenda. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera hanno contribuito la voce di Elena Pau e il pianoforte di Alessandro Nidi, che hanno intrecciato musica e parola in un dialogo continuo.

Il gioco di luci, il ritmo della narrazione e gli interventi musicali hanno creato un’atmosfera quasi misteriosa, a tratti drammatica, che ha accompagnato gli spettatori lungo tutto il percorso narrativo immaginato da Atzeni. Un racconto che non parla soltanto della Sardegna, ma delle sue radici, della memoria e dell’identità di un popolo.

L’omaggio a Faber.

Particolarmente emozionanti sono stati anche gli omaggi a Fabrizio De André, artista capace di ispirare Atzeni. Elena Pau e Alessandro Nidi hanno interpretato alcuni dei brani più intensi del cantautore genovese, accolti da lunghi applausi. Al termine dello spettacolo, gli artisti hanno concesso un bis, chiudendo la serata con un lungo applauso.

Con questo appuntamento la rassegna “Sul filo del discorso”, organizzata dal Comune di Olbia e dalla Biblioteca Civica Simpliciana, si concede una breve pausa estiva. Il prossimo incontro è in programma lunedì 17 agosto, sempre alle 21.30 in piazza dello Scolastico, con Maurizio de Giovanni, tra gli autori più amati della narrativa italiana contemporanea, che presenterà il suo nuovo romanzo Il tempo dell’orologiaio, dando il via all’ultima parte della manifestazione.

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