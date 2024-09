Emozione a La Maddalena per l’ultima messa di don Andrea Domanski

L’ultima messa di don Andrea Domanski.

Ieri si è tenuta a La Maddalena l’ultima messa di don Andrea Domanski, parroco chiesa maddalenina, che ha salutato i suoi fedeli dopo 20 anni di sacerdozio nella parrocchia maddalenina. Tantissima emozione ha accompagnato la Messa solenne, celebrata ieri pomeriggio, che ha segnato l’ultima funzione del sacerdote.

Di origine polacca, don Andrea Domanski è stato accolto con grande calore in questi 20 anni al servizio della parrocchia e della comunità maddalenina. L’ultima messa è stata celebrata alla presenza di numerosi fedeli, del sindaco Fabio Lai, delle autorità militari e con l’accompagnamento di cinque cori.

L’ormai ex parroco della chiesa La Maddalena ha fatto cose molto importanti per la cittadina, come la ristrutturazione dell’Oasi Serena a Moneta, la creazione dell’oratorio e dei campetti sportivi, nonché il sostegno alla Banda San Domenico Savio e alle iniziative rivolte a giovani e famiglie.

Ora don Andrea andrà a Calangianus, poiché il nuovo vescovo di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, lo ha nominato vicario episcopale. A prendere il suo posto, don Umberto Deriu, attuale parroco di Calangianus.

