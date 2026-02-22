San Teodoro resta senz’acqua a causa dei lavori di Abbanoa

I lavori dei tecnici Abbanoa a San Teodoro.
Martedì 24 febbraio l’erogazione dell’acqua subirà una sospensione programmata nel territorio comunale di San Teodoro per consentire interventi sulla rete idrica. L’operazione rientra nei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento in corso e vedrà impegnati i tecnici di Abbanoa nel collegamento delle nuove condotte di via Li Piri e via Sicilia alla rete esistente in via Degli Asfodeli.
Per permettere l’esecuzione delle attività sarà necessario interrompere la fornitura in tutto il centro abitato a partire dalle 8 del mattino fino al termine delle operazioni, previsto indicativamente per le 17. Durante la fascia oraria interessata potranno verificarsi cali di pressione e temporanee mancanze d’acqua. Il servizio tornerà regolare una volta conclusi i lavori.
Il gestore fa sapere che le squadre cercheranno di ridurre al minimo i tempi di disagio per l’utenza e di riattivare l’erogazione anche prima del previsto qualora le operazioni dovessero chiudersi in anticipo. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al numero verde guasti 800/022040, attivo 24 ore su 24. Alla ripresa del servizio l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida a causa delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.