Incendio a La Maddalena, due auto distrutte dalle fiamme

L’incendio di due auto a La Maddalena.

Un incendio ha interessato due auto nella notte, richiedendo l’intervento tempestivo della squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di La Maddalena. L’allarme è scattato intorno alle tre di questa mattina in via Aldo Moro, dove i mezzi erano regolarmente parcheggiati al momento dello scoppio delle fiamme.

Gli operatori del 115, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, completando poi le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell’area circostante per evitare ulteriori rischi per le persone e le strutture vicine. Durante le operazioni sono stati valutati eventuali danni collaterali e controllata la stabilità dei veicoli coinvolti, garantendo il pieno ripristino della sicurezza nel tratto interessato.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri per le verifiche di competenza, mentre il personale del 118 era pronto a intervenire in caso di necessità, anche se fortunatamente non si sono registrati feriti. Le cause dell’incendio sono al momento oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti, che stanno valutando tutte le ipotesi possibili per comprendere l’origine del rogo. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza condotte dai soccorritori.

