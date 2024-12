La Maddalena festeggia il Capodanno con i Nomadi e tante risate

Lo spettacolo di Capodanno a La Maddalena.

La Maddalena è pronta a vivere due serate speciali per chiudere il 2024 e aprire il Capodanno 2025 in grande stile. Il 30 dicembre, alle 18:30, il pubblico potrà divertirsi con lo spettacolo “Risate Sonore”, un evento che promette risate e divertimento, condotto da Cristian Luisi e con un cast di grandi comici. Sul palco saliranno il poliedrico Giuseppe Masia, i comici Pino e gli Anticorpi, e la simpatica casalinga Agnese, per una serata all’insegna dell’allegria.

Giuseppe Masia, artista di grande esperienza con 25 album all’attivo, è noto per le sue esibizioni in piazza e per la sua ironia coinvolgente. Pino e gli Anticorpi, il duo comico formato dai fratelli Michele e Stefano Manca, sono stati protagonisti di numerosi successi in tv e cinema, oltre a essere amati dal pubblico delle piazze. La Signora Agnese, personaggio ormai iconico, regalerà al pubblico momenti esilaranti, mentre Cristian Luisi, come presentatore, guiderà la serata con il suo carisma.

Il 31 dicembre, Piazza Umberto I accoglierà i Nomadi, uno dei gruppi più amati della musica italiana. Il concerto, che inizierà alle 22:30, offrirà al pubblico una serata unica, con le canzoni che hanno segnato la storia del nostro paese. Con una formazione storica composta da Beppe Carletti, Cico Falzone, Daniele Campani, Massimo Vecchi, Sergio Reggioli e Yuri Cilloni, i Nomadi regaleranno emozioni indimenticabili.

Per facilitare l’arrivo dei visitatori, l’organizzazione ha previsto una tariffa speciale per i collegamenti tra Palau e La Maddalena, sia in andata che in ritorno. Entrambi gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Le due serate sono organizzate dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu, inserite nel programma di Nataisola, con il patrocinio del Comune di La Maddalena. Un’opportunità imperdibile per concludere l’anno in modo memorabile.

