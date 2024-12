Cagliari Inter è 0 a 3, il terzo gol nerazzurro con Calhanoglu su rigore.

Il Cagliari affronta l’Inter nel tentativo di resistere alla corazzata milanese e portare a casa almeno un punto, che sarebbe fondamentale per la salvezza. L’Inter ha la necessità di ottenere tre punti per non perdere contatto con la capolista Atalanta.

La partita termina 0 a 3 per l’Inter, che dopo l’uscita di Mina si sblocca in avanti. Wietesca autore di un assurdo fallo di mano in area che ha servito il rigore dello 0 a 3 al turco-tedesco regista dell’Inter.

Il primo tempo.

Sfuriata iniziale dell’Inter, che al 3′ impegna Scuffet in tuffo con Thuram. Al 15′ Barella è solo davanti a Scuffet, che ci mette una pezza, sul rimpallo la difesa riesce a salvare. La reazione del Cagliari arriva con Adopo al 17′, ma il suo tiro, deviato, è facile preda di Sommer. Al 28′ Lautaro, di testa, manda alto sulla traversa. Al 41′ un siluro di Barella impegna Scuffet, poi Lautaro arriva sul pallone, ma è in fuorigioco. Mina è il protagonista assoluto degli ultimi minuti, per via degli scontri con Thuram, che simula un immaginario colpo di Mina mentre si trovava a terra, e soprattutto Lautaro, che hanno costretto l’arbitro a intervenire per sedare gli animi.

Partita per il momento equilibrata, nonostante la differenza di valori tecnici in campo. Il Cagliari ha avuto occasioni soprattutto in contropiede, non riuscendo a piazzare il pallone in rete per un soffio con Piccoli, anticipato all’ultimo dalla difesa nerazzurra.

Il secondo tempo.

Il Cagliari torna in campo senza il protagonista assoluto del primo tempo. Yerry Mina, sofferente al polpaccio sinistro da giorni, lascia il posto a Wieteska. Il primo sussulto del secondo tempo è causato da un tiro al volo di Barelle, che si è coordinato alla perfezione ma ha trovato la schiena di De Vrij. Check del Var negativo sull’azione d’angolo precedente.

L’Inter passa in vantaggio al 53′ con Bastoni, che di testa colpisce alla meglio un cross di Barella che sembrava potersi perdere sul fondo: il pallone si infila in rete dalla parte opposta scavalcando Scuffet. Al 55′ Lautaro sfiora il raddoppio, ma il tiro dell’attaccante è impreciso e termina al lato.

Nicola prova ad appesantire l’attacco del cagliari. Dentro Pavoletti, fuori Gaetano. L’Inter preme, il Cagliari resiste nel fortino difensivo che si crea col supporto di tutti gli 11 rossoblù in campo. Al 64′ Piccoli a tu per tu con Sommer. Viene atterrato dal portierone nerazzurro, che però aveva colpito il pallone prima di scontrarsi con l’attaccante rossoblu. Al 70′ Lautaro raddoppia per l’Inter su assist di Barella, che si sta impegnando tantissimo. Nicola sostituisce Makoumbou con Viola. Esce Barella, sommerso dai fischi della tifoeria rossoblu. Al 77′ Wieteska perde la testa e respinge un calcio d’angolo con le mani. Calhanoglu batte il rigore e segna lo 0 a 3 per l’Inter. Esce Piccoli ed entra Felici, che appena entrato riceve un interessante pallone sulla sinistra senza sfruttarlo al meglio. Sono soltanto due i minuti di recupero.

Sconfitta bruciante per il cagliari, che nel primo tempo non aveva affatto subito i nerazzurri senza ribattere. L’uscita di Mina ha cambiato negativamente le sorti della partita. Quarta sconfitta consecutiva in campionato per il Cagliari, che ha ritrovato uno Scuffet di buon livello tra i pali e che con l’anno nuovo dovrebbe poter contare su forze nuove in attacco.

Tabellino.

CAGLIARI: Scuffet – Zappa, Mina, Luperto, Obert – Adopo, Makoumbou – Zortea, Gaetano, Augello – Piccoli. In panchina: Sherri, Ciocci, Azzi, Prati, Marin, Palomino, Kingstone, Deiola, Wieteska, Jankto, Pavoletti, Felici, Viola, Lapadula.

INTER: Sommer – Bisseck, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro Martinez, Thuram. In panchina: Martinez, Calligaris, Palacios, Motta, Asllani, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski, Aidoo, Buchanan, Taremi, Correa, Arnautovic.

