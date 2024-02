Il concerto tributo ai Deep Purple a Olbia.

Il palco del Devil Kiss di Olbia si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli amanti dell’hard rock: il concerto del gruppo Madeinjapan, l’unica band in Sardegna che rende omaggio ai leggendari Deep Purple. L’appuntamento è fissato per sabato 2 marzo, promettendo una serata carica di energia e grandi successi musicali.

Madeinjapan non è solo una band, ma una vera e propria istituzione nel panorama rock dell’isola. Nel corso degli anni, hanno catturato l’attenzione degli appassionati grazie alla loro abilità nel reinterpretare i classici della band inglese con passione e maestria. Un omaggio che ha attirato l’attenzione persino dei membri originali del gruppo britannico.

Nel 2015, il gruppo ha avuto l’onore di condividere il palco con il leggendario batterista dei Deep Purple, Ian Paice, durante un evento straordinario qui in Sardegna. Un’esperienza che ha confermato il talento e la riconoscibilità di Madeinjapan nel panorama musicale locale.

Il concerto del 2 marzo sarà un’opportunità unica per rivivere i momenti iconici dell’album “Madeinjapan“, da cui la band prende il nome, insieme a tutti i classici intramontabili dei Deep Purple. Brani come “Highway Star”, “Child in Time”, “Smoke on the Water“, “Black Night” e “Burn” saranno eseguiti con la passione e l’energia che contraddistinguono Madeinjapan.

La formazione è composta da musicisti talentuosi e appassionati: Salvatore Culeddu all’organo Hammond, Giovanni Collu alla batteria, Pierpaolo Sanna alla voce, Daniele Porta alla chitarra e Giovanni Atene al basso. Per gli amanti del rock e della musica di qualità, il concerto di Madeinjapan rappresenta un’occasione da non perdere.

