I fondi per le Servitù militari a La Maddalena.

Dopo quasi 10 anni sono stati sbloccati i fondi, ben 7 milioni di euro, a favore dei paesi gravati dalle Serviti militari fra i quali La Maddalena. Una ingente cifra prevista già nel Bilancio 2019 a favore della Regione Sardegna per essere poi trasferta alle città interessate.

Questi soldi, quindi, sono rimasti disponibili, tanto che ora verranno inseriti nel bilancio dell’anno in corso (2019) e trasferiti alla Regione. La sezione Fratelli d’Italia di La Maddalena guidata da Federica Porcu si compiace “del lavoro concreto e costante del componente della commissione difesa e deputato Salvatore Sasso Deidda”.

“Un interesse costante del nostro referente nazionale – afferma Federica Porcu – ha contribuito in maniera concreta per portare a termine questo risultato importantissimo per la Sardegna e soprattutto per La Maddalena, la quale risulta essere una delle città sarde che più ha dato in termini di territorio alla Difesa”.

“Ringrazio, a nome della sezione locale, il deputato Deidda per il duro lavoro e per aver ascoltato le rimostranze dei vai territori – conclude Porcu – fino al raggiungimento di questo risultato”.

