Il restauro del Forte di San’Andrea a La Maddalena.

Il Forte di San’Andrea di La Maddalena diventa un museo delle fortificazioni militari. L’amministrazione comunale intende restaurarlo, nell’ambito del più ampio progetto di offerta culturale. Il Comune intende realizzare un progetto per inserire il Forte nel Programma triennale delle opere pubbliche, ai sensi del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dopo la realizzazione di un progetto di fattibilità economica che l’amministrazione farà per ristrutturare il monumento. Per il progetto sono stati stanziati dall’ente 260mila euro.

“Questo intervento è in linea con il progetto del rilancio culturale di La Maddalena, Capitale della Cultura – dichiara l’assessore alla Cultura e Turismo Gian Vincenzo Belli -, per la valorizzazione dei borghi. L’edificio diventerà un museo delle fortificazioni dell’arcipelago e sarà allestito con i reperti settecenteschi militari. Ora siamo al progetto preliminare, dove andremo a concorrere per poter accedere ai fondi del Ministero, che saranno di circa 300mila euro per il restauro del Forte e se tutto va bene l’iter durerà qualche mese”.

Il Forte di Sant’Andrea, risalente tra il 1787 e il 1790, è stato uno delle prime fortezze realizzate nell’arcipelago, grazie ai sardo-piemontesi che decisero di occupare militarmente l’arcipelago e farne una base di appoggio alle navi della Regia Marina Sarda. L’insediamento militare fu teatro della battaglia del 1793, che portò alla sconfitta di Napoleone Bonaparte e proprio dalle sue mura venne issata la famosa bandiera dei maddalenini, con il simbolo di Santa Maria Maddalena, nome da cui deriva l’isola. Fu sede, durante la seconda guerra mondiale, del Comando Marina, con il carcere. Dopo alcuni restauri, per diventare un museo, il destino dell’edificio restò incerto fino ad oggi, dove risulta avere urgenti necessità di interventi di recupero.