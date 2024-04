Gastroenterologia pediatrica, a La Maddalena gli esperti in Comune

Gli esperti di gastroenterologia pediatrica a La Maddalena.

Approfondimenti, nuovi studi, terapie e ricerche sulla gastroenterologia pediatrica: se ne parlerà sabato 4 maggio, alle 9:30, nella sala Consiglio del Comune di La Maddalena con medici e specialisti. L’appuntamento promosso dalla Asl Gallura, realizzato con la collaborazione del Comune di La Maddalena, rientra tra le attività di sanità d’iniziativa che hanno come obiettivo il rafforzamento della rete di comunicazione tra ospedale e territorio.

Il responsabile dell’evento è il dottor Daniele Crosa, pediatra dell’Ospedale “Paolo Merlo” di La Maddalena. “Nei mesi scorsi abbiamo organizzato diversi incontri informativi con la popolazione – sottolinea Daniele Crosa – mentre ora ci concentreremo sulla formazione degli operatori del territorio che sono al servizio dei cittadini, prendendo in considerazione il tema delle patologie gastrointestinali che rappresentano il 40% delle patologie pediatriche. Sarà un’occasione di aggiornamento professionale, per affrontare le risposte ai bisogni di salute grazie alla presenza di specialisti che da anni approfondiscono gli aspetti terapeutici della gastroenterologia pediatrica“. I relatori saranno la professoressa Patrizia Alvisi, Responsabile del Programma Dipartimentale di Gastroenterologia Pediatrica dell’Ospedale Maggiore di Bologna, e il professor Paolo Lionetti, Responsabile SOC Gastroenterologia e Nutrizione dell’AOU Meyer di Firenze.

Alcune patologie nascono in presenza di una predisposizione genetica, altre sono causate da errate abitudini alimentari che interferiscono sulla microflora intestinale. “Quest’ultimo aspetto può favorire una condizione di disbiosi: modificando la dieta o il microbiota intestinale possiamo intervenire in modo concreto – aggiunge il dottor Crosa – e il confronto con gli esperti specialisti che interverranno al convegno ci sarà d’aiuto. Alcuni segni come l’arresto della crescita o la sintomatologia intestinale possono essere le prime spie di malattie anche importanti. Riconoscere tempestivamente e avviare alle cure sono gli unici strumenti che abbiamo per aiutare i bimbi e le famiglie nella gestione della patologia”.

Il convegno prenderà il via con il saluto del sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, e con le introduzioni del Direttore Generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro, e del Direttore di presidio uscente dell’Ospedale di La Maddalena, Luca Pilo. Prenderà poi la parola il dott. Nicola Addis, Presidente dell’Ordine dei Medici di Sassari, che parlerà di Diritto alla salute nelle aree geograficamente disagiate. Durante la mattinata la professoressa Patrizia Alvisi presenterà due relazioni: Opzioni terapeutiche sul reflusso gastroesofageo e La diarrea nel bambino. Il professor Paolo Lionetti parlerà di Dolore addominale o Malattie infiammatorie croniche intestinali?, La gestione della stipsi nel bambino, Disturbi infantili nel comportamento alimentare. In chiusura il sindaco Fabio Lai illustrerà ai partecipanti del convegno l’iniziativa “Museo Città di La Maddalena”.

