Festa della Liberazione, cerimonia per i Caduti a Olbia

La cerimonia della Liberazione a Olbia.

Il prossimo 25 aprile, Olbia si prepara a commemorare con solennità l’anniversario della Liberazione, un momento di fondamentale importanza per ricordare e onorare coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10:30 con il raduno dei partecipanti in piazza Regina Margherita, cuore pulsante della città. Qui, cittadini, autorità e associazioni si riuniranno per rendere omaggio alla memoria dei caduti e rinnovare il loro impegno per i valori di pace e libertà.

Alle ore 10:45 prenderà il via la formazione del corteo, che sfilerà per le vie della città fino a raggiungere il Monumento ai Caduti. Sarà un momento di profondo significato, reso ancora più solenne dalla partecipazione della Banda musicale cittadina “F. Mibelli“, che accompagnerà il percorso con le sue note.

Alle ore 11, presso il Monumento ai Caduti, si terrà la celebrazione della Santa Messa, officiata in memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà. Seguirà la deposizione delle corone floreali, un gesto simbolico di gratitudine e rispetto verso chi ha dato tutto per il bene comune.

