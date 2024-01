Quando Gigi Riva firmò la maglia storica dell’Ilva.

Poco prima della sua morte Gigi Riva incontrò l’Ilva, lasciando un autografo alla maglia della squadra maddalenina. Ha festeggiato con “Rombo di tuono” il suo 120esimo compleanno, con una dedica speciale, l’ultima, sulla maglia biancoceleste, rigorosamente numero 11.

La sua ultima firma, con tanto di auguri per il 120esimo anniversario, che la incorona come la squadra con la matricola più antica, resterà impressa nella maglia come un portafortuna. La maglia è stata esposta nella sede sede della società maddalenina presso la cittadella sportiva Salvatore Zichina, mentre l’altra maglia, sempre con logo celebrativo 120 anni, è stata donata direttamente a Riva dal Presidente dell’Ilvamaddalena 1903 Enzo Del Giudice e dal sindaco Fabio Lai.

Nell’occasione, il presidente Enzo del Giudice, lo aveva considerato un momento di grande emozione, che non capita tutti i giorni di potersi confrontare col più grande attaccante italiano di tutti i tempi, che ha scritto pagine indelebili di storia della nostra Nazionale e del Cagliari Calcio. “Custodiremo questa maglia come uno dei più importanti cimeli della lunga storia della nostra gloriosa squadra – aveva dichiarato -. Le divise con il logo celebrativo 120 anni mon verranno più prodotte. Questo aspetto, legato alla firma di Gigi Riva, rende questa maglia unica”.

Anche il sindaco Lai aveva espresso parole di grande ammirazione per Rombo di tuono. “Gigi Riva e la Sardegna sono una grande storia d’amore – aveva detto il sindaco – la dedica sottoscritta sulla maglia della squadra più antica della nostra Regione è molto più di un autografo, è storia nella storia. Questa particolare attenzione nei confronti dell’Ilvamaddalena 1903 è motivo di orgoglio per tutta la città”.

