L’amicizia e l’amore per la Gallura che univano De André e Gigi Riva

Il figlio di Fabrizio De André ricorda ”Rombo di Tuono” Gigi Riva.

La foto del campione del Cagliari che tiene in mano un album di De André rappresenta un momento simbolico dell’amicizia tra Gigi Riva e Fabrizio De André. Questa amicizia, che nasceva dall’amore comune per la Sardegna, ha lasciato un segno indelebile nella storia, riempiendo pagine memorabili tra sport, arte e musica.

Cristiano De André, figlio del cantautore scomparso 25 anni fa, conserva un ricordo intimo di questo sodalizio silenzioso quanto intenso. Ricorda quando suo padre e Gigi Riva si incontrarono a Genova, dove quest’ultimo andò a trovare il cantautore che ammirava profondamente. Cristiano era presente quel giorno nel salotto di casa e ricorda ancora l’amore che il campione del Cagliari mostrava nei confronti di suo padre.

Un incontro destinato a diventare leggendario.

Durante quell’incontro, Gigi Riva regalò a Fabrizio De André la sua maglia numero 11 del Cagliari, che poi finì per qualche tempo nelle mani di Cristiano. Con grande orgoglio, il bambino portava quella maglia a giocare a pallone con i suoi compagni di scuola. Purtroppo, negli spogliatoi, la maglia gli fu rubata.

Quell’incontro, avvenuto il 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova del Cagliari, che avrebbe vinto lo storico scudetto quella stagione, segnò l’inizio di un’amicizia tra due mondi diversi che riuscirono a trovare un punto d’incontro tra silenzi e pensieri. Da quel momento, tra Gigi Riva e Fabrizio De André nacque una stima reciproca che si trasformò in un’amicizia duratura.

La storia di questa amicizia è stata raccontata anche dal cinema, come sottolineato da Cristiano De André. Nel 2022, ha avuto l’onore di recitare nel film intitolato “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, diretto da Riccardo Milani. In questo film, Cristiano interpreta suo padre mentre gli regala la sua chitarra. Questo episodio rappresenta un momento significativo dell’amicizia tra i due.

Nel ricordo di Gigi Riva, che è scomparso recentemente, Cristiano De André conclude il suo messaggio inviando un abbraccio caloroso ai figli del campione, Nicola e Mauro, e a tutta la famiglia. Gigi Riva rimarrà per sempre nei cuori di coloro che l’hanno amato e apprezzato, lasciando un’eredità di amore per la Sardegna e di un’amicizia profonda tra due grandi uomini.

Le parole di Cristiano De André.

“Oggi 22 gennaio 2024, ci ha lasciato una leggenda del calcio e una bellissima persona: Gigi Riva – ha scritto il figlio di Faber sul suo account ufficiale -. Mi ricordo ancora quando venne a trovare mio padre a Genova, era un suo grande fan. C’ero anche io presente quel giorno nel salotto di casa. Gli regalò la sua maglia n. 11 del Cagliari che poi finì a me per un lungo periodo e con la quale me ne andavo orgoglioso a giocare a pallone con i miei compagni di scuola. Purtroppo, negli spogliatoi, qualche anno dopo me la rubarono. Sono onorato di aver recitato nel 2022 a l’Agnata, una piccola parte nel film di Riccardo Milani: “ Nel nostro cielo un rombo di tuono”. In quel film interpreto mio padre mentre regala a Gigi la sua chitarra. Arrivederci Gigi, rimarrai nei nostri cuori per sempre! Che il viaggio ti sia lieve. Un abbraccio ai figli Nicola e Mauro e a tutta la famiglia”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui