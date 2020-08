Coronavirus, giocatore dell’Ilvamaddalena positivo: sospesi gli allenamenti

La società ha sospeso gli allenamenti.

Un giocatore dell’Ilvamaddalena 1903 è risultato positivo al coronavirus. Il tesserato si è sottoposto su base volontaria al tampone.

La società quindi, a scopo precauzionale, da ieri ha sospeso gli allenamenti della squadra in attesa di ulteriori e più approfonditi accertamenti medici. L’ Ilvamaddalena ha precisato comunque che il giocatore aveva interrotto l’attività sportiva già da lunedì scorso e che nel frattempo già erano state attivate tutte le procedure di salvaguardia previste in casi analoghi dai protocolli sanitari in vigore.

(Visited 131 times, 179 visits today)