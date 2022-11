Giuseppe Marcellino cittadino onorario di La Maddalena

Giuseppe Marcellino ha partecipato alla battaglia del 13 settembre 1943 contro i nazisti a La Maddalena e oggi è diventato cittadino onorario. “Ha 99 anni, ha combattuto per liberare La Maddalena dall’occupazione tedesca, è l’ultimo reduce -. annuncia il sindaco Fabio Lai -. Da oggi cittadino onorario della nostra città. Grazie Giuseppe Marcellino, Grazie per aver fatto la differenza”.

La cerimonia in Comune arriva a due mesi di distanza dall’altro toccante incontro col reduce. Il 13 settembre 1943 aveva preso parte alla battaglia che è considerata una delle prime forme di Resistenza. 79 anni dopo è tornato sull’isola per la commemorazione di quei fatti. “Come stringere la mano alla storia”, disse in quell’occasione il sindaco di La Maddalena. “Giuseppe Marcellino classe 1923 era lì quel giorno. È l’ultimo reduce di quei fatti d’arme, di quella battaglia che ha contribuito a renderci liberi – spiegò Fabio Lai -. Grazie alle persone come lui viviamo in una nazione democratica, abbiamo la Costituzione più bella del mondo e nelle nostre Città sventola il tricolore. Grazie al loro sacrificio a scuola ci insegnano a pensare non ad obbedire. Non dimentichiamoli mai”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui