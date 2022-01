Guasto alla condotta di La Maddalena, acqua interrotta in alcune zone

Il guasto a La Maddalena.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro in via Guardia Gellone per riparare un guasto improvviso riscontrato nella rete idrica all’altezza della rotatoria. Fino al completamento dei lavori sarà sospeso il servizio nelle zone di Cala Gavetta, centro storico, via Domenico Millelire e traverse.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.