Il meteo a Olbia e in Gallura.

Cosa dicono le previsioni del meteo del 16 settembre a Olbia e in Gallura? La giornata di mercoledì nel territorio il profilo climatico evidenzia il mantenimento di valori tipicamente estivi ma resi confortevoli dalla bassa percentuale di umidità. Nelle prime ore del mattino il termometro segnerà valori freschi intorno ai 19°C, per poi salire rapidamente grazie al cielo sgombro da nubi e a un irraggiamento solare ottimale.

Le temperature.

Il picco massimo di 29°C si registrerà tra le ore 13 e le 16, accompagnato da una brezza occidentale moderata che soffierà costante fino a 9 mph. La stabilità atmosferica impedirà la formazione di nubi consistenti per gran parte della giornata, azzerando completamente il rischio di piogge diurne e garantendo condizioni ottimali su tutto il territorio comunale. Soltanto in tarda serata si prevede una transizione verso cieli parzialmente nuvolosi, accompagnata da una graduale attenuazione della ventilazione e da una discesa dei valori termici verso i 21°C della notte.

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