Torna il carnevale estivo a La Maddalena.

Come ormai è da tradizione, sabato 20 luglio partirà, in Piazza Umberto I, la prima sfilata del celebre carnevale estivo che si festeggia a La Maddalena, un momento molto atteso e divertente che unisce isolani e vacanzieri, tutti insieme per un momento di spensierata felicità.

Un momento, questo, organizzato dall’associazione Amici del Carnevale, supportata costantemente dall’amministrazione comunale in tutti loro progetti.

“L’associazione Amici del Carnevale ci tiene a ringraziare l’amministrazione Comunale di La Maddalena per la fiducia e la collaborazione dimostratagli riguardo il carnevale estivo. Da anni, ormai, questa festa è diventata un punto di riferimento per i numerosi turisti che visitano l’isola, ma soprattutto per tutti noi. Il carnevale è segno di divertimento, indice di felicità e trasmette una gran voglia di far festa”, afferma il presidente dell’associazione Euro Lenzi.

Il programma della prima sfilata prevede l’esibizione sul palco delle Sisters Cap, due sorelle dj di fama internazionale, accompagnate dalla voce di Simon. Mentre nella seconda sfilata, che si terrà il 24 agosto, ci sarà lo spettacolo targato SHOWZER.

Ci saranno, poi, dei gruppi mascherati che sfileranno nelle vie del centro per relegare felicità e allegria alla folla. Tra questi, c’è anche il gruppo storico “I Vampiri”, plurivincitore del Carrasciali Timpiesu con la voce di Domenico Dettori.

Lodevole è anche l’iniziativa di alcuni ragazzi maddalenini che hanno deciso di organizzare un piccolo carro a tema “Ciao Darwin”, voluto soprattutto dai ragazzi Mario Camboni, Angelo Barca e Matteo Sanna. “Abbiamo deciso di dare un contributo alla manifestazione per invogliare maggiormente i cittadini isolani a partecipare senza troppe polemiche di natura organizzativa e per diffondere ancor di più lo spirito del carnevale estivo”, afferma uno dei capigruppo.

A curare la direzione artistica ci ha pensato C’est La Vie Agency di Luca Albano, partner ufficiale dell’associazione ed attiva costantemente nella ideazione e realizzazione di eventi e spettacoli sull’isola.

(Visited 1.148 times, 1.149 visits today)