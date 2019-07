Il nuovo condizionatore del Museo archeologico.

Sembrano le immagini di una spy story. Invece, niente di tutto questo. Si è trattato solo di un intervento di manutenzione all’impianto di riscaldamento e raffreddamento del Museo Archeologico di Olbia.

Una manutenzione ordinaria, ma che in questo caso di ordinario ha avuto ben poco. Alcuni giorni, fa gli uomini della ditta incaricata si sono trovati davanti all’annoso problema di come portare un nuovo refrigeratore per la pompa di calore sul tetto del museo.

Un problema logisticamente non semplice, viste le dimensioni del macchinario e la conformazione dell’edificio. Ma per i problemi difficili spesso e volentieri la miglior risposta arriva grazie ad un pizzico di fantasia ed inventiva.

Ed è così che è nata l’idea di utilizzare un elicottero, regalando alla città la sensazione di essere finita, per qualche minuto, in un film di James Bond

