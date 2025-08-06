Danza e ginnastica ritmica a La Maddalena con “Dance Up!”

Dance Up! a La Maddalena.

La Maddalena si appresta a diventare il palcoscenico di un evento straordinario che celebra il movimento in tutte le sue forme: Dance Up!. La rassegna, che si svolgerà in due giornate, culminerà nella serata del 26 settembre, a partire dalle ore 20:00, in Piazza Umberto I.

L’evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza e della ginnastica ritmica. La direzione artistica è stata affidata a una figura di spicco nel panorama televisivo e artistico italiano: Kledi Kadiu. La sua presenza garantisce un elevato standard qualitativo e un’attenzione particolare al talento emergente.

Giuria d’eccellenza e nessun spirito competitivo.

A giudicare e commentare le esibizioni non ci sarà solo Kledi Kadiu. Una giuria di professionisti d’eccezione, composta da Dorian Grori, Thomas Signorelli e la campionessa di ginnastica ritmica Laura Vernizzi, offrirà preziosi feedback a tutti i partecipanti. L’obiettivo, però, non è la competizione: la rassegna è concepita come un momento di condivisione e crescita. Non sono previste classifiche o premiazioni, ma l’opportunità per tutti di mettersi in gioco e ricevere consigli da esperti del settore.

Stage gratuiti e opportunità di formazione.

Ma le sorprese non finiscono qui. I partecipanti a DANCE UP! avranno la possibilità di arricchire il proprio percorso formativo. Nel corso della giornata del 26 settembre, tra la mattina e il pomeriggio, tutti gli allievi iscritti potranno partecipare gratuitamente a una serie di stage che si terranno in due diverse strutture comunali. Un’occasione unica per imparare nuove tecniche e confrontarsi con professionisti di alto livello.

Per le scuole di danza, la partecipazione prevede un massimo di 3 coreografie, mentre le squadre di ginnastica ritmica potranno esibirsi per una durata totale massima di 15 minuti.

Chiunque volesse partecipare o richiedere ulteriori informazioni può inviare una mail all’indirizzo isoladellosport@tiscali.it. DANCE UP! si conferma un evento da non perdere, un’occasione per vivere l’arte e la passione per la danza e la ginnastica in una cornice d’eccezione.

