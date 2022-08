La Guardia costiera ha sanzionato 25 barche per ancoraggio abusivo lontano dalle boe apposite a La Maddalena

La notte del 17 agosto la Guardia costiera de La Maddalena ha scoperto 25 barche abusive che passavano la notte nelle acque dell’arcipelago. Solo le imbarcazioni dei residenti, dotate di casse per la raccolta dei liquami, possono passare la notte a spasso per l’arcipelago. Tutte le altre, sempre con cassa per i liquami, hanno l’obbligo di appoggiarsi alle boe apposite sistemate dal Parco nazionale de La Maddalena. Gli spazi leciti sono a Budelli (nord della Spiaggia Rosa), Santa Maria (Cala Ajacciolu), a Razzoli (Cala Lunga) e Caprera (Porto Palma e Cala Portese). I controlli della notte del 17 agosto al Porto della Madonna ha portato a 25 sanzioni amministrative.

Il comandante Renato Signorini sottolinea l’importanza di questa regola, considerati numero interventi fatti nell’arcipelago. “Durante la corrente stagione estiva, gli uomini e le donne della Guardia costiera di La Maddalena hanno prestato soccorso agli equipaggi di molteplici unità da diporto”, aggiunge Signorini. “Trovandosi all’ancora in prossimità delle isole, si sono fatti sorprendere dal vento forte o dalle correnti marine – conclude -. Con la conseguenza che le imbarcazioni sono andate a incagliarsi su bassi fondali oppure contro le scogliere”.