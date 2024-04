Verso la riapertura, dopo gli eterni lavori, il mercato civico di La Maddalena

Dopo otto anni di lavori si avvicina il momento della riapertura per il mercato civico in piazza Rossa a La Maddalena. Residenti e turisti si sono ormai abituati a vedere la statua di Garibaldi seduto ad ammirare quell’edificio vuoto. Finalmente arriva la svolta. I lavori sono terminati e scatta la fase che riguarda gli operatori, la speranza è che la riapertura arrivi entro l’estate.

“L’amministrazione porta a compimento un’altra incompiuta – annunciano dal Comune -. Dopo otto lunghi anni vengono ultimati i lavori dello storico civico mercato di piazza Garibaldi. Oltre all’ultimazione dell’opera pubblica, l’amministrazione comunale ha già espletato gli aspetti burocratici che hanno portato alla stesura della graduatoria definitiva di assegnazione degli stalli per la concessione agli operatori (pescatori ed altri addetti alla vendita di prodotti tipici) che dovranno garantire il regolare svolgimento del servizio. L’amministrazione ha deciso di posticipare il taglio del nastro in attesa che gli assegnatari dei posteggi acquistino i nuovi banchi e gli arredi in generale”.



La vicesindaco Porcu e l’assessora Terrazzoni

“Nel nostro programma elettorale avevamo scritto che avremmo lavorato anche per concludere le incompiute – afferma la vicesindaco e assessora ai Lavori pubblici, Federica Porcu – . Lo abbiamo fatto con Cala Balbiano grazie all’incessante lavoro del collega Valerio Pisano ed adesso con il mercato b. In questa fase attendiamo che gli operatori acquistino i nuovi banchi da lavoro e gli arredi per restituire definitivamente ai cittadini questo bene che si attende veramente da troppo tempo”.

“Con la maggioranza abbiamo preso la decisione di attendere che gli operatori acquistino gli arredi – afferma l’assessora al Commercio, Stefania Terrazzoni – per evitare di aprire una scatola vuota. In fondo il

mercato è anche un luogo di socializzazione, riteniamo sia necessario che dopo l’inaugurazione sia immediatamente operativo. Durante gli incontri con i pescatori e gli altri venditori di prodotti alimentari abbiamo concordato la tipologia ed i colori per omologare tutti i banchi al fine di rendere gli ambienti gradevoli oltre che funzionali”.

