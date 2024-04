La terra delle auto bruciate: fiamme nella notte a Olbia e Buddusò

Ancora auto bruciate in Gallura: una a Olbia e un’altra a Buddusò

Non si ferma la scia di fuoco con le auto bruciate in Gallura: stanotte, praticamente in contemporanea, una a Olbia e una a Buddusò. Mister Diavolina non si ferma neanche nei giorni festivi. Nella parte alta di via Barcellona i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti verso le 2 per una Fiat in fiamme. L’auto si trovava in una piazzola sterrata, per fortuna lontana da altri mezzi. L’intervento è stato tempestivo e la squadra del 115 è riuscita a limitare i danni. Sul posto dell’ennesimo rogo auto in città sono arrivati anche i carabinieri di Olbia.

Sempre verso le 2 del mattino i vigili del fuoco di Ozieri sono entrati in azione a Buddusò. Sono stati i vicini di casa ad avvisare i proprietari di un’auto che il mezzo parcheggiato sotto casa stava andando a fuoco. C’è voluto più tempo per intervenire e le fiamme hanno completamente distrutto l’auto. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri, dalla stazione di Buddusò, per accertare le cause del rogo.

