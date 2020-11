I primi test hanno dato tutti esito negativo.

Buone notizie a La Maddalena dove sono risultate tutte negative al test sierologico le 114 persone esaminate tra docenti, personale ATA, bidelli, Oss e autisti degli scuolabus.

“Se riusciremo a contenere l’epidemia e limitare i contagi sarà solo per merito del grande senso di responsabilità e per il rigoroso rispetto delle regole – ha commentato il sindaco Fabio Lai – . I primi dati sono più che soddisfacenti, ma attenzione, l’emergenza non è ancora finita. Domani faremo gli ultimi controlli con la speranza di ottenere gli stessi risultati”.

“Se continuiamo a rispettare le regole, senza allarmismi e con grande senso di responsabilità, possiamo farcela. Un grazie alla Delcomar che ha donato i test e a tutti gli infermieri e i volontari che hanno dedicato il loro tempo libero per aderire a questa iniziativa. Rispettiamo le regole. Aiutateci ad aiutarvi”, ha concluso il primo cittadino.

