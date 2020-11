Acqua non potabile su tutto il territorio comunale.

Il sindaco Roberto Ragnedda ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo per fini alimentari dell’acqua erogata nella abitazioni di tutto il territorio comunale di Arzachena. Nell’acqua è stata ravvisata una non conformità per l’elevata torbidità e la concentrazione di manganese superiore ai valori di parametro previsti

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’esito dei controlli effettuati dalla Assl – Azienda Tutela Salute Sardegna di Olbia e comunicati questa mattina.

