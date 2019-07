L’arrivo del Capo di Stato previsto per i primi di agosto.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà a La Maddalena per passare le sue vacanze estive. L’arrivo è previsto per i primi di agosto e il soggiorno del Capo di Stato durerà all’incirca due settimane nella struttura dell’Ammiragliato della Marina, a due passi dalla piazza principale dell’isola.

Già l’anno scorso Mattarella aveva deciso di soggiornare sull’estrema isola del nord Sardegna, trascorrendo una vacanza tra calette dell’arcipelago da esplorare, gite in barca e visite istituzionali al sindaco Luca Montella.

Con quest’ultimo, infatti, ci furono diversi dialoghi circa le problematiche dell’isola, dall’occupazione ai trasporti, fino ai problemi che riversano sulla sanità maddalenina e le tipiche problematiche di cui soffrono le isole minori del paese.

Come l’anno scorso, anche quest’anno c’è nell’aria l’attesa è l’entusiasmo per il ritorno del presidente della Repubblica Mattarella, che come altri suoi predecessori, decide di passare le proprie vacanza sull’isola.

(Visited 80 times, 100 visits today)