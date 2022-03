I progetti di La Maddalena.

L’isola di La Maddalena farà rete con le altre destinazioni turistiche. Lo annuncia il sindaco Fabio Lai, che ha dichiarato di voler cambiare modello di sviluppo passando da sola meta balneare a punto di riferimento per il turismo culturale e scolastico.

Nelle sue mire la volontà di stringere accordi con i comuni costieri frontalieri e con la Corsica con i quali ha già iniziato le interlocuzioni formali. Il primo cittadino ha, infatti, incontrato il sindaco di Bonifacio Jean-Charles Orsucci, per parlare di alcuni progetti condivisi.

“Intorno al turismo culturale ruotano milioni di euro – afferma Lai – con la grande storia e gli illustri personaggi che sono passati nel nostro territorio sarebbe un grave errore non cercare di intercettare questo mercato. Ma per riuscire in questo ambizioso progetto è necessario fare rete fra territori. Lo ritengo un passo essenziale”.