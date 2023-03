A La Maddalena si corre contro i disturbi alimentari: l’evento

L’evento a La Maddalena contro i disturbi alimentari.

Lo sport contro i disturbi alimentari. A La Maddalena il 7 maggio 2023 l’associazione Sportisola con il patrocinio del Comune e il sostegno e la collaborazione di Asi Sardegna, organizza Lilac Fit & Run, una corsa o una camminata a piacere tra le spiagge ed i sentieri panoramici. Ospiti nella stupenda location dell’Abbatoggia Village, tra le dune di Bassa Trinità e le passerelle in riva al mare.

“A correre con noi di Sportisola e a raccontarci di come si combattono e vincono i disturbi alimentari. Ci sarà Luna Pagnin che grazie al suo Instagram aiuta quotidianamente centinaia di ragazze e ragazzi anche molto giovani”, fa sapere Sportisola.

La Lilac Fit & Run è più di una gara : è condivisione, amicizia, è sport senza ansie, stress da prestazioni. E’ una corsa libera o una camminata in un paradiso terrestre, tra cielo e mare, tra dune di sabbia avvolti dal profumo della primavera isolana.

L’obiettivo dell’evento sportivo sui Disturbi Alimentari parte dal riconoscimento che chi soffre di DCA (disturbi alimentari) spesso non correla il concetto di sport e di fitness al significato di benessere. Al bisogno di stare in salute, di sentirsi in forma, bene con il proprio corpo e con sé stessi.

A volte lo sport e l’attività fisica compulsive, nascondono l’insorgere di disturbi dell’alimentazione. Sono oltre 3 milioni gli italiani che soffrono di Disturbi del comportamento alimentare di cui 2,3 milioni sono adolescenti. Nel 2015 i soggetti di età compresa tra i 10 e i 19 anni che praticavano sport erano circa 2,7 milioni. Sono circa il 48% degli adolescenti totali. Ciò vuol dire che metà della popolazione adolescenziale in target da DCA risultava praticare sport o attività fisica.

Secondo molti autori l’attività sportiva intensa può rappresentare un fattore di rischio per l’insorgenza di DCA associati a disturbi dell’immagine corporea. “Ciò spinge i soggetti praticanti ad adottare severi regimi alimentari – fa sapere l’associazione Sportisola -. Svolgere esercizio estremo o ad abusare di sostanze chimiche, ecco perché, abbiamo deciso da organizzatori di gare di corsa, di organizzarne una dove i tempi, le distanze, i primi posti saranno dimenticati”.

Grazie alla collaborazione ed alla sponsorizzazione dell’Abbatoggia Village i partecipanti dopo la manifestazione potranno gustare un ottimo buffet nella splendida location maddalenina. Il costo dell’evento comprensivo di gara, pacco gara con sacca e prodotti e buffet presso l’Abbatoggia Village è di 15, mentre la partecipazione alla sola camminata o corsa è gratuito.

L’incontro è il 6 maggio saremo nell’atrio comunale dalle ore 15.30 per chiacchierare e conoscere Luna Pagnin, dottore nutrizionista e blogger che ci racconterà il suo percorso di guarigione e formazione. Il 7 maggio dalle ore 9 saremo ad Abbatoggia Village ci si arriva in macchina, ma se arrivate a piedi dal traghetto contattateci per un passaggio!! saremo felici di aiutarvi e di aiutare anche l’ambiente. C’è anche la possibilità dell’autobus urbano, ma fermerà a circa 2 km di distanza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui