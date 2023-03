Arzachena punta sulla mobilità elettrica con monopattini e bici

Arzachena punta su monopattini e bici elettriche, via alle manifestazioni d’interesse con scadenza 30 aprile 2023. Il Comune amplia la rete del trasporto comunale con progetti sostenibili di “sharing” per incentivare la mobilità dei cittadini. L’iniziativa è promossa dalla delegata ai Trasporti locali e Attività produttive, Stefania Fresu, e interesserà il centro urbano e i principali borghi con mezzi gestiti in modalità “point to point”.

“Una rete di trasporti locali moderna e flessibile, capace di rispondere alle esigenze di turisti e residenti. Questo è l’obiettivo del progetto che portiamo avanti con il bando pubblicato oggi che si integra con il servizio di bus Lu Pustali – spiega Stefania Fresu -. Entro giugno, circa 140 monopattini e 60 bici ad alimentazione elettrica verranno dislocati in 24 aree di sosta allestite su aree standard comunali. Nel centro urbano e nei borghi di Cannigione, Baja Sardinia, Porto Cervo, Porto Cervo Marina, Abbiadori e nei siti archeologici. Attiveremo anche convenzioni con gli operatori del settore ricettivo per promuovere e diffondere il più possibile l’utilizzo di questi mezzi. Oltre a garantire maggiore flessibilità negli spostamenti sul territorio, contribuiscono alla riduzione delle emissioni di Co2”.

L’avviso comunale prevede che la società appaltatrice fornisca i mezzi e i punti di ricarica e ne curi la gestione. È richiesta la formulazione di un piano tariffario che includa anche possibilità di abbonamento. I mezzi saranno individuabili con il sistema di localizzazione Gps e riconducibili al conduttore tramite i dati della carta di credito. L’utilizzo e il pagamento del servizio saranno interamente gestiti su piattaforma digitale accessibile da smartphone, tablet e pc.

