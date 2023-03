Il punto vendita Md a La Maddalena riapre dopo i lavori

Il punto vendita Md di La Maddalena, in via Aldo Moro, riapre i battenti dopo oltre tre mesi di chiusura per totale ristrutturazione. Era chiuso dal 15 gennaio e potrà riaprire al pubblico con pavimenti e impianti nuovi e arredato con nuove apparecchiature a ridotto consumo energetico. L’apertura dell’ex Santina Market è prevista per il 30 marzo, con orario continuato dalle 8 alle 20.

“Sono molto soddisfatta di questo completo restyling apportato al locale – spiega la titolare del punto vendita di Due Strade, Federica Porcu -. Siamo in questo settore da tre generazioni e abbiamo clienti affezionati che ci seguono da tantissimi anni, anche turisti. È necessario presentarsi ai clienti andando incontro alle nuove esigenze del mercato, con un occhio di riguardo all’efficenza energetica. Abbiamo infatti sostituito tutti i frigoriferi aperti con quelli chiusi a vetrina, riducendo così la dispersione del freddo, una garanzia per la qualità dei prodotti e un minor consumo energetico”.

Il Santina market prendeva il nome dalla nonna della titolare, che l’aveva aperto nel 1950. Per anni è stato il padre a guidare l’attività, poi Federica Porcu lo ha affiancato e alla fine ha preso le redini dell’azienda.

“Henry Ford diceva che le due cose più importanti di un’azienda non compaiono nel suo bilancio, e sono la sua reputazione e i suoi uomini – spiega la vicesindaca di La Maddalena -. E io sono orgogliosa di portare avanti questa azienda”

