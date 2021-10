Raccolti circa 6 tonnellate di rifiuti nelle isole dell’Arcipelago di La Maddalena, è questo il risultato della giornata ambientale di ieri “La Maddalena No Limits“, organizzata dall’associazione “Un arcipelago Senza Plastica” con l’Ente Parco, La Maddalena Ambiente, EdilGardel, la società Semata, Velieri in vela latina ASD, e con la collaborazione della Guardia Costiera.

All’evento hanno preso parte 72 volontari supportati dalla motonave da traffico Orient Express e da 13 gommoni. I volontari hanno agito anche in alcune ex basi miltari, totalmente ripulite da rifiuti di ogni tipo. A distanza di cinque mesi dall’ultima giornata ambientale sono state trasportate nel porto di Cala Gavetta circa 6 tonnellate di ogni tipo di materiale. Ad attenderli sulla banchina il camion del volontario Angelo Bifulco e due camion compattatori della società in house La Maddalena Ambiente, che hanno trasferito il tutto all’isola ecologica locale.

I volontari rilevano un costante peggioramento di quantità e qualità dei rifiuti raccolti, per questo stanno pianificando una nuova giornata ambientale a breve scadenza.