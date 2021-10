I cantieri realizzati nei prossimi 5 anni dal sindaco Nizzi.

Non è un libro dei sogni, perchè molti cantieri sono già stati avviati, mentre per altri i progetti sono in fase avanzata. Sicuramente non tutto di quello prospettato dal sindaco Settimo Nizzi e annunciato in campagna elettorale sarà possibile realizzare a Olbia nei prossimi cinque anni della sua amministrazione. Tempi tecnici e adempimenti burocratici rendono impossibile lo sprint su alcuni lavori. Ma è plausibile che per alcuni grandi cantieri il primo cittadino appena riconfermato lasci, comunque, una traccia importante ai suoi successori. Come ad esempio per l’abbattimento della sopraelevata per l’aeroporto e la realizzazione di un nuovo tunnel.

Ma andiamo con ordine. Tra i cantieri previsti quello che sarà completato entro fine anno sarà sicuramente la seconda parte del lungomare, per il quale gli operai stanno procedendo a passi veloci. Dovrebbe avere luce a breve anche il parcheggio multipiano lì vicino, che è stato recentemente annunciato, e che dovrebbe sedare la continua fame di posti auto in prossimità del centro.

A breve il sindaco potrà tagliare il nastro anche della nuova stazione ferroviaria, che è praticamente pronta. E a breve dovrebbero partire i lavori di riqualificazione dell’Ansa Sud, che forse non saranno completati nella loro interezza tra cinque anni, ma per la buona parte. Sicuramente partirà il cantiere per la mitigazione del rischio idrogeologico, terreno di scontro di questa campagna elettorale, anche se, calcolatrice alla mano, è probabile che per la fine del mandato non sarà completato.

Invece, dovrebbe riuscire ad inaugurare il nuovo grande parco cittadino, così come vedere la fine della sistemazione dei quartieri Gregorio e San Simplicio grazie a parte dei fondi provenienti dal Pnrr. Sicuramente uno dei risultati più significativi che porterà a casa il sindaco Nizzi sarà rappresentato dal trasferimento dell’Università in centro, per la quale le procedure sono in fase avanzata. Difficile pensare, invece, che per la fine del mandato possa essere ristrutturato anche l’ex palazzo delle ferrovie, recentemente acquisito all’asta. Così come è pressoché impossibile immaginare di vedere la sopraelevata abbattuta. Ma su quest’ultimo progetto è verosimile ipotizzare che Nizzi lascerà una traccia importante al suo successore per disegnare un nuovo volto al golfo.