L’incidente sulla 131 dcn a San Teodoro.

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla 131 dcn, in prossimità delle gallerie di San Teodoro. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è finita fuori strada, finendo per sbattere contro le paratie.

La conducente, una 40enne della zona, è rimasta ferita in maniera seria ed è stata trasportata al pronto soccorso dall’ambulanza del 118. L’incidente ha causato alcuni rallentamenti sulla quattro corsie.