I lavori nella scuola di La Maddalena.

La scuola primaria di Moneta a La Maddalena si rimette a nuovo. Gli impianti desueti saranno sostituiti da nuovo, attraverso interventi migliorativi per la riduzione dei consumi.

Il progetto di fattbilità tecnico economico, per la rivoluzione green del caseggiato, è stato già approvato e prevederà la ristrutturazione degli impianti termici. Per l’attuazione dei lavori, l’amministrazione comunale aveva stretto un’intesa con l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago e ottenuto un finanziamento a valere sul programma “Parchi per il Clima” – Annualità 2020, per un importo complessivo di 650 mila euro.