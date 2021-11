Tipologie di macchine per il caffè e le loro caratteristiche

Il caffè è in grado di regalarci momenti di puro relax dopo una lunga giornata di lavoro e non solo.

A tal proposito, ognuno di noi ha le proprie preferenze, ed è proprio per questo motivo che in commercio esiste una grande varietà di macchine per il caffè.



Ad esempio, troviamo la famosa moka per chi ama i sapori di una volta e chi invece preferisce il gusto offerto dalle capsule o dalle cialde. Il mercato punta ad accontentare tutti coloro che vogliono un caffè buono proprio come quello del bar.

Modelli di macchine per il caffè

Vi sono diversi modelli di macchine per preparare un ottimo caffè, tra cui quelle a cialde, capsule e automatiche. Ognuna di esse di distingue dalle altre per il modo con cui il caffè si prepara, ma pure per il risultato che si otterrà una volta fatto.



Nei modelli che supportano i chicchi, la miscela desiderata si potrà scegliere autonomamente (volendo si possono unire chicchi di diverse qualità in base ai propri gusti) Le cialde o le capsule invece, rappresentano il metodo più comodo e veloce per ottenere la corretta quantità di miscela già pronta.

Macchine per il caffè a capsule



Le macchine per il caffè a capsule sono senza dubbio fra le più gettonate perché riescono a mantenere sempre un aroma fresco e concentrato. Sì tratta di macchine molto semplici da utilizzare in cui le capsule conservano nel migliore dei modi le proprietà buone del caffè, evitando che l’aria entri in relazione con esse.



La qualità dell’espresso con le capsule solitamente è molto alta. Inoltre, vi sono macchine a capsule che preparano pure altre bevande (tè, tisane e cioccolata). Infine, è un metodo pulito e veloce.

Macchine per il caffè a cialde

All’interno delle cialde, il caffè non viene a contatto con l’aria perché la sua confezione prevede un materiale che presenta della cellulosa. Le cialde si possono impiegare con qualunque macchina che usa il sistema in questione, poiché universali. La macchina a cialde costa un po’ di più è vero, ma le cialde hanno, a sua volta, un prezzo ridotto (ammortizzando così la spesa nel corso del tempo).



Occorre considerare che, essendo ricoperte di carta (dunque non sigillate in maniera ermetica), durano meno in confronto alle capsule. Quindi vanno consumate entro poche settimane per non perdere il loro gusto naturale.

Modelli di macchine automatiche

Queste macchine riescono a fare tutto in autonomia, partendo dai chicchi. Per funzionare necessitano solo del caffè in chicchi: non appena messo nel serbatoio, la macchina lo macinerà e lo preparerà attraverso il macina caffè integrato.



Durante il loro uso questi apparecchi generano meno rifiuti rispetto alle macchine a capsule, però momentaneamente sono abbastanza più grandi. Con i modelli top di gamma si possono fare pure altre bevande. Hanno un costo molto alto per via delle innumerevoli funzioni che presentano e sono indicate per gli usi frequenti (ad esempio in ufficio).

Come orientarsi sulla scelta della macchina per il caffè

All’inizio, quando si vuole acquistare una macchina per il caffè ci si sente disorientati e confusi, ed è del tutto normale perché, come abbiamo visto, ce ne sono di diversi modelli! Il primissimo fattore da considerare però, è l’utilizzo che se ne andrà a fare.



Ciò è fondamentale perché influisce notevolmente pure sui restanti fattori di scelta. Se si deve comprare una macchina per preparare il caffè da tenere in casa e si abita da soli, una capacità minima di acqua nel serbatoio non rappresenterà un problema. Se invece si ha una famiglia numerosa oppure la dobbiamo posizionare all’interno di un ufficio, un modello automatico sarà più appropriato.



Le macchine da caffè hanno funzioni differenti, fra cui il riscaldamento rapido, che consente di usare la macchina pochissimi secondi dopo averla accesa e lo spegnimento automatico, che limita il consumo di energia ogni qualvolta che la macchina non è in uso.

