La lezione ai bimbi di La Maddalena per tutelare il mare.

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena rilancia il suo impegno nell’educazione ambientale, riportando nelle scuole cittadine lezioni dedicate alla ricca fauna marina locale. Con il prezioso supporto della Cooperativa Isule, l’iniziativa si concentra sulla sensibilizzazione dei più giovani riguardo la biologia e la tutela di specie emblematiche come tartarughe marine e cetacei.

Le attività, che prendono il nome de “La Compagnia di Kikka“, sono iniziate questo lunedì e si protrarranno per tutto il mese di novembre, coinvolgendo gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia.

Il cuore del progetto è la storia della tartaruga Kikka, utilizzata come strumento narrativo per rendere l’apprendimento più coinvolgente. Attraverso la narrazione, la rappresentazione e la mimica, i bambini non sono semplici spettatori, ma diventano protagonisti attivi del racconto, immedesimandosi negli animali marini.

Questo approccio ludico e partecipativo è fondamentale per trasmettere concetti complessi in modo accessibile, creando un legame emotivo tra gli alunni e l’ambiente che li circonda.

L’iniziativa persegue obiettivi educativi mirati alla conoscenza e alla conservazione. Biologia marina: insegnare ai bambini la biologia di base di tartarughe e cetacei, cruciali per l’ecosistema del Santuario Pelagos; Minacce ambientali: sottolineare le minacce alla loro sopravvivenza, come l’inquinamento da plastica, le reti da pesca abbandonate e il disturbo antropico; Azioni di tutela: illustrare le azioni concrete che possono essere intraprese per proteggere queste specie, trasformando i giovani alunni in ambasciatori della sostenibilità.

Il successo di questo ciclo di lezioni è frutto della stretta collaborazione tra istituzioni e comunità. Il Parco Nazionale fornisce l’expertise scientifica e la missione di tutela, la Cooperativa Isule garantisce l’efficacia didattica e l’organizzazione, mentre l’Istituto comprensivo “Emanuela Loi” apre le porte delle sue classi.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle maestre, ai genitori e a tutte le maestranze dell’Istituto, il cui supporto logistico e la cui disponibilità sono essenziali per la realizzazione di questi progetti educativi sul territorio.

L’iniziativa consolida il ruolo del Parco Nazionale de La Maddalena non solo come ente di conservazione, ma anche come motore di educazione civica e ambientale, investendo nelle nuove generazioni per garantire un futuro più consapevole e sostenibile al suo prezioso arcipelago.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui