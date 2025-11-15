Il gruppo folk di Arzachena porta la Sardegna in piazza San Pietro

L’esibizione del gruppo folk di Arzachena in piazza San Pietro.

Un’atmosfera di profonda gioia e fervore ha avvolto piazza San Pietro in occasione del Giubileo del mondo del lavoro. Papa Leone XIV ha espresso una calorosa e affettuosa accoglienza ai circa 45.000 fedeli giunti per l’udienza, in un evento che ha voluto porre l’attenzione sulla dignità e il valore del lavoro.

Tra la folla di pellegrini, spiccava la presenza del gruppo folk Santa Maria di Arzachena, testimonianza vivente dell’importanza della tradizione popolare e dell’identità locale all’interno della fede. La partecipazione del gruppo sardo ha sottolineato il legame indissolubile tra le radici culturali di un territorio e la vita spirituale della comunità. L’iniziativa, promossa e sostenuta dal Comune di Arzachena, evidenzia l’impegno delle istituzioni locali nel valorizzare e promuovere le proprie ricchezze culturali a livello nazionale e internazionale.

L’incontro in Vaticano ha rappresentato un momento di grande rilievo anche per le associazioni delle rievocazioni storiche italiane. A loro, il Pontefice ha voluto rivolgere un saluto speciale e ispiratore, ricordando il valore inestimabile della cultura, dell’arte e della tradizione che permeano e definiscono la storia di tutta Italia.

Le parole di Papa Leone XIV non sono state solo un encomio, ma un vero e proprio ricordo dell’importanza di preservare la memoria storica attraverso queste forme d’arte e di impegno civico. Le tradizioni, le rievocazioni e le espressioni artistiche, infatti, sono viste dalla Chiesa come pilastri fondamentali per trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio di valori e di identità.

L’udienza si è conclusa come un forte messaggio di unità: il lavoro, la fede e la cultura sono le basi su cui costruire una società più consapevole e radicata nel proprio passato, ma proiettata verso il futuro.

