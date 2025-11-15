Il gruppo folk di Arzachena porta la Sardegna in piazza San Pietro

15 Novembre 2025

di Pietro Lobrano

L’esibizione del gruppo folk di Arzachena in piazza San Pietro.

Un’atmosfera di profonda gioia e fervore ha avvolto piazza San Pietro in occasione del Giubileo del mondo del lavoro. Papa Leone XIV ha espresso una calorosa e affettuosa accoglienza ai circa 45.000 fedeli giunti per l’udienza, in un evento che ha voluto porre l’attenzione sulla dignità e il valore del lavoro.

Tra la folla di pellegrini, spiccava la presenza del gruppo folk Santa Maria di Arzachena, testimonianza vivente dell’importanza della tradizione popolare e dell’identità locale all’interno della fede. La partecipazione del gruppo sardo ha sottolineato il legame indissolubile tra le radici culturali di un territorio e la vita spirituale della comunità. L’iniziativa, promossa e sostenuta dal Comune di Arzachena, evidenzia l’impegno delle istituzioni locali nel valorizzare e promuovere le proprie ricchezze culturali a livello nazionale e internazionale.

L’incontro in Vaticano ha rappresentato un momento di grande rilievo anche per le associazioni delle rievocazioni storiche italiane. A loro, il Pontefice ha voluto rivolgere un saluto speciale e ispiratore, ricordando il valore inestimabile della cultura, dell’arte e della tradizione che permeano e definiscono la storia di tutta Italia.

Le parole di Papa Leone XIV non sono state solo un encomio, ma un vero e proprio ricordo dell’importanza di preservare la memoria storica attraverso queste forme d’arte e di impegno civico. Le tradizioni, le rievocazioni e le espressioni artistiche, infatti, sono viste dalla Chiesa come pilastri fondamentali per trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio di valori e di identità.

L’udienza si è conclusa come un forte messaggio di unità: il lavoro, la fede e la cultura sono le basi su cui costruire una società più consapevole e radicata nel proprio passato, ma proiettata verso il futuro.

