Brutto incidente nel centro di Olbia, come sta il motociclista

Le condizioni del motociclista ferito nell’incidente a Olbia.

Gravi ma non in pericolo di vita, le condizioni del motociclista coinvolto ieri mattina, 14 novembre, in un incidente a Olbia. Lo scontro è avvenuto in viale Aldo Moro, quando il conducente dello scooter, per motivi ancora in fase di accertamento, ha urtato un furgone Fiorino, finendo per cadere rovinosamente sull’asfalto. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, trasportando il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, dove i medici hanno riscontrato fratture multiple e un trauma facciale.

La Polizia locale si è subito attivata per i rilievi e la gestione della viabilità lungo il viale, cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno valutando tutti gli elementi disponibili per chiarire le responsabilità e comprendere le cause che hanno portato allo scontro tra il veicolo a motore e il motociclo.

L’incidente ha provocato momentanei disagi alla circolazione nella zona, mentre il personale sanitario e le forze dell’ordine hanno operato per garantire la sicurezza e prestare le cure necessarie. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, le condizioni del motociclista rimangono stabili e sotto stretto monitoraggio medico.

