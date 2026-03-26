Maltempo a La Maddalena, danni e disagi: la situazione

Danni e disagi per il maltempo a La Maddalena.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando il territorio di La Maddalena, si segnalano forti disagi legati alla connettività di rete. Le violente raffiche di vento hanno causato la caduta di un palo delle infrastrutture, provocando un’interruzione generalizzata della linea internet.

L’assenza di collegamento ha causato la sospensione temporanea della maggior parte dei servizi comunali. Al momento, l’operatività degli uffici risulta drasticamente ridotta, impossibilitata a svolgere le pratiche digitali e le consultazioni telematiche.

I tecnici specializzati sono prontamente intervenuti sul luogo del guasto e sono attualmente impegnate nelle operazioni di ripristino. Secondo le ultime stime fornite, la piena funzionalità del collegamento è prevista entro il pomeriggio odierno. L’amministrazione consiglia ai cittadini di attendere il tardo pomeriggio prima di recarsi presso gli uffici comunali o di accedere ai portali online dell’ente.

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