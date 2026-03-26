Aggredì la vicina a Golfo Aranci, libertà vigilata per un 65enne

Libertà vigilata per l’aggressore della vicina a Golfo Aranci.

Un anno di libertà vigilata con permanenza nella struttura è stata disposta dalla Corte d’Appello di Sassari per un uomo di 63 anni di Golfo Aranci, accusato di aver ferito gravemente a un occhio la vicina di casa con un fucile subacqueo. Il provvedimento, adottato durante il processo di secondo grado per tentato omicidio, riconosce la pericolosità sociale dell’imputato e recepisce le richieste del procuratore generale e della parte civile, prevedendo anche una valutazione psichiatrica entro sei mesi a cura dell’Asl locale.

La perizia psichiatrica conferma quanto emerso in primo grado: l’uomo era in grado di intendere e di volere al momento dell’aggressione, ma non poteva partecipare pienamente al processo, senza tuttavia pronunciarsi sulla sua pericolosità. Alla luce di queste risultanze, il procuratore generale aveva richiesto la misura di libertà vigilata, proposta sostenuta anche dalla parte civile. L’episodio risale a giugno 2023, quando la donna rimase gravemente ferita durante una lite con il vicino. Il processo riprenderà il 14 ottobre, mentre la difesa dell’imputato è affidata a due legali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui