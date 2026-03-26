Raccolta differenziata potenziata a Olbia con i nuovi contenitori

Potenziata la raccolta differenziata a Olbia.

La distribuzione del nuovo kit per la raccolta differenziata nelle abitazioni dei cittadini di Olbia il via il 13 aprile, segnando anche l’inizio del ritiro dei vecchi mastelli. L’iniziativa, parte di un piano di potenziamento del servizio, punta a facilitare comportamenti virtuosi e migliorare la qualità della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Il kit comprende nuovi contenitori e tutte le indicazioni aggiornate per il corretto conferimento dei rifiuti, con particolare attenzione alle modalità di separazione e ai servizi disponibili. L’operazione, che richiede un’organizzazione articolata e coordinata, si concluderà il 1° novembre 2026, quando sarà completata la sostituzione dei mastelli e entrerà in vigore il nuovo calendario di conferimento.

Il sindaco Settimo Nizzi ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini: “Ringraziamo i nostri concittadini per la collaborazione, che è davvero fondamentale per garantire decoro, efficienza e sostenibilità ambientale. L’obiettivo della nostra amministrazione è offrire strumenti chiari e moderni affinché ciascuno possa contribuire in modo semplice e consapevole alla cura della nostra città. Investire nella raccolta differenziata significa investire nel futuro di Olbia, e siamo certi che la nostra comunità continuerà a dimostrare responsabilità e attenzione”.

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