Il menù vincitore di “Food for Change”.

Antipasto con zuppetta di granturco, muggine marinata e la sua bottarga, un piatto principale composto da bouillabaisse e un delizioso salame di cioccolato con gallette del marinaio, seguito da caffè e liquore di Pompia.

Un menù agrodolce all’insegna di Garibaldi e del mare, che ha conquistato i giurati che contest “Food for change: A tavola con Garibaldi e Un brindisi per Garibaldi”, l’evento che si è svolto a La Maddalena nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, “Slow food Gallura” e l’associazione “Garibaldi Agricoltore”, con lo scopo di recuperare e consolidare le tradizioni locali.

Il menù è stato creato dal ristorante “La Scogliera” di Andrea Orecchioni. Ma sono stati tantissimi i locali di La Maddalena che hanno partecipato, consolidando l’idea dell’importanza, a prescindere dalla vittoria, di partecipare insieme per creare un modello di offerta turistica differente.

Come afferma anche l’assessore alle Attività produttive Claudio Tollis: “La vera sfida è stata quella di veicolare un nuovo modello di visione dell’offerta turistica che avesse nel cibo il collante giusto per coniugare la magnificenza del nostro ambiente in una esperienza sensoriale completa. Non finisce qui. Questo è il seme di un albero che saprà dare buoni frutti se, come sono certo, verrà curato da tutti”.

