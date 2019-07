Il concerto di Malika Ayane.

Saranno Malika Ayane e Carly Paoli ad animare il luglio di Arzachena. Un concerto che il cittadino onorario Alisher Usmanov ha voluto regalare alla città, tramite la sua fondazione Arte, scienza e sport Italia.Una proposta accolta con entusiasmo dal Comune di Arzachena che ha provveduto ad avviare subito la macchina organizzativa dell’evento.

L’appuntamento è per il 14 luglio dalle 19 alle 23.30 al parco XVIII novembre in località Tanca di Lu Palu. Il programma prevede anche animazione per i più piccoli, l’esibizione della banda musicale, la partecipazione della Golden music orchestra, diretta dal maestro Gianluca Marcianò, e uno spettacolo pirotecnico. L’ingresso sarà gratuito.

