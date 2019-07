Iniziano i saldi fine stagione.

Arrivano i saldi anche a Olbia e in Gallura. Da sabato 6 luglio a venerdì 30 agosto si potrà approfittare di sconti e offerte proposti dai negozianti per acquistare abbigliamento, scarpe, accessori e tanto altro, alla ricerca dell’affare dell’estate.

Sperando che i saldi di questa estate vadano al meglio, i negozianti si preparano ad accolgiere i clienti desiderosi di trovare i prodotti al miglior prezzo. La scritta “saldi” comparirà su tutte le vetrine della città e i negozi verranno allestiti con le diverse indicazioni sugli conti applicati. Per affrontare al meglio questi mesi di saldi, è bene ricordar alcune regole d’oro sugli acquisti.

Il cambio dei capi acquistati viene solitamente lasciato alla discrezionalità dei commercianti, ma se il prodotto è danneggiato o non conforme vige l’obbligo per legge della sostituzione del capo. Se ciò non fosse possibile il negoziante dovrà provvedere alla riduzione del costo o alla restituzione del prezzo pagato. Anche la prova dei capi viene lasciata alla discrezionalità del commerciante. Nei punti vendita, i prodotti soggetti a sconto devono essere adatti per la stagione estiva anche se, niente vieta la vendita di capi che non appartegono alla stagione in corso.

Il negoziante è poi obbligato ad esporre il prezzo normale di vendita dei prodotti, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. Inoltre, i pagamenti con carte di credito devono essere accettati dai negozianti qualora sia esposto l’adesivo della convenzione nel punto vendita.

