Cambia il volto di un quartiere, ecco i lavori del nuovo ponte di via Veronese

In costruzione il ponte di via Veronese contro il rischio idrogeologico a Olbia.

I lavori del ponte di via Veronese a Olbia sono ripresi. Il sindaco di Olbia ha mostrato la prima fase, con la posa delle travi su cui poggerà l’opera. L’intervento cambierà per sempre l’aspetto del quartiere olbiese, portandolo non soltanto fuori dal rischio idrogeologico.

Il progetto vedrà la realizzazione di altre infrastrutture come marciapiedi nuovi e una pista ciclabile. Inoltre, sarà realizzato anche un piazzale. L’intervento si lega a un’altra importante opera, che è quella della nuova scuola che sta sorgendo alla fine di Via Veronese. Oltre ad una struttura più grande, ci saranno nuove zone verdi e una viabilità completamente rinnovata.

Le dichiarazioni del sindaco.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha informato sullo stato dei lavori e su cosa comporterà la costruzione dell’arteria. “Una volta ultimato, verrà demolito il ponte su via Galvani – spiega – una delle opere cosiddette incongrue della nostra città. Oltre a mettere in sicurezza l’area dal punto di vista idrogeologico, verrà modificata la viabilità rendendo il traffico più snello, con grandi vantaggi anche per i pedoni e per chi si sposta in bicicletta. Verrà inoltre realizzata una passerella ad uso esclusivo di questa tipologia di utenza, un altro passo importante per incentivare la mobilità sostenibile e sostenere i nostri concittadini nella scelta di una vita più sana e attiva”.

