Musica e solidarietà, un evento speciale per l’Avis La Maddalena

La serata di solidarietà dell’Avis La Maddalena.

La serata trascorsa lunedì al Civico Mercato di “Piazza Rossa” è stata un’occasione speciale per Avis La Maddalena, un evento che ha unito musica, solidarietà e memoria in un’atmosfera di grande emozione. La serata, organizzata in collaborazione con la Banda “Oratorio San Domenico Savio” Moneta, ha rappresentato non solo un momento di svago, ma anche un’importante riflessione sul valore del dono.

L’iniziativa, proposta dalla Banda Moneta e realizzata con passione e professionalità, ha permesso ai presenti di ricordare quanto sia fondamentale donare una parte di sé per aiutare chi ne ha bisogno. Durante l’evento, si è celebrata anche la storia dell’associazione Avis La Maddalena, che da anni si dedica con dedizione al volontariato, ispirata da persone che operano senza aspettarsi nulla in cambio. Un pensiero speciale è stato dedicato al presidente Dario, che, purtroppo è scomparso.

Il programma musicale, curato con attenzione, ha visto esecuzioni di brani che hanno toccato il cuore dei presenti, resi ancora più speciali dalla passione e dalla maestria dei musicisti. Ogni nota ha raccontato l’impegno e l’amore per la musica, regalando momenti di pura bellezza che hanno permesso a tutti di staccare dalla routine quotidiana e di immergersi in pensieri positivi.

