Terribile incidente a Sant’Antonio di Gallura, due feriti

L’incidente a Sant’Antonio di Gallura.

Un incidente stradale si è verificato stamane sulla strada provinciale 38, a Sant’Antonio di Gallura, coinvolgendo due auto in uno scontro frontale. L’incidente ha causato il ferimento di due persone, una delle quali, una donna di 62 anni, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.

La donna è rimasta cosciente durante tutto il trasporto e, pur essendo in condizioni gravi, non sarebbe in pericolo di vita. L’altro ferito, un uomo, è stato invece portato all’ospedale di Olbia. Le sue condizioni non sarebbero gravi e sarebbe già fuori pericolo.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e per regolare il traffico, che ha subito rallentamenti a causa dell’incidente. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

