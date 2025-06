La Maddalena abbraccia Milazzo, gemellaggio tra gli studenti del Nautico

Gemellaggio tra studenti del Garibaldi di La Maddalena e Da Vinci di Milazzo.

Si è conclusa la cerimonia di gemellaggio tra l’Istituto Garibaldi di La Maddalena e l’Istituto Leonardo Da Vinci di Milazzo. Con la cerimonia di gemellaggio gli Istituti, appartenenti a territori dalle storiche tradizioni marinaresche, hanno voluto sancire il legame che le unisce e consolidare, così, l’amicizia che li ha visti, in passato, uniti da ideali di patria e di libertà attraverso anche il ricordo delle vicende garibaldine: ulteriore elemento di unione dal punto di vista storico.

Gli studenti di Milazzo, sotto la magistrale e attenta guida dei loro colleghi maddalenini, hanno avuto modo di apprezzare le bellezze del territorio isolano e conoscere la storia del paese.

Anche se alla sua prima edizione, la cerimonia è stata un’occasione di confronto e di condivisione dall’alto valore culturale e sociale e foriera di nuovi insegnamenti per le future generazioni.

Alla cerimonia finale, tenutasi presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, erano presenti Antonio Nicosia, assessore allo Sport di Milazzo, il direttore del Parco nazionale Giulio Plastina, la presidente nazionale Marevivo Carmen Di Penta, la dirigente del Nautico Leonardo Da Vinci Stefania Scolaro e la dirigente dell’Istituto Garibaldi, Stefano Satta.

In rappresentanza del Comune di La Maddalena sono intervenute l’assessora alla Pubblica istruzione Stefania Terrazzoni e la vicesindaco Federica Porcu.

La Vice-Sindaco, nel suo discorso, ha stigmatizzato l’utilizzo sempre più diffuso del telefono cellulare, fonte di annichilimento delle tradizionali e genuine relazioni sociali e posto in rilievo l’alto valore dell’iniziativa, significativa per il percorso formativo socio-culturale dei giovani.

L’ evento è stato possibile grazie all’impegno congiunto dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Stefania Terrazzoni, e degli studenti dell’Istituto Nautico di La Maddalena. Un lavoro di squadra rappresentativo dell’attenzione che l’Amministrazione Comunale assegna a questo tipo di iniziative.

