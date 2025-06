Gatto ferito gravemente a Golfo Aranci: “Forse investito”

Un gatto soccorso a Golfo Aranci e preso in cura dalla Lida di Olbia.

Si trascinava in un giardino con gravissime ferite, un gatto a Golfo Aranci, soccorso lo scorso 1 giugno. L’associazione Lida di Olbia ha raccontato che la mattina hanno ricevuto una chiamata d’emergenza dal paese da alcune persone che hanno visto il povero felino in difficoltà a causa delle gravissime lesioni al femore.

”Non sappiamo se il trauma sia stato causato da un investimento o da un incontro ravvicinato con un animale più grande, ma sappiamo che ha bisogno di aiuto – dicono i volontari della Lida che hanno ora con loro il gatto -. Nonostante le nostre difficoltà, abbiamo deciso di intervenire per salvare questo gatto che ha avuto la sfortuna di nascere nel posto sbagliato”.

”Ha il femore rotto e ci auguriamo vivamente che il danno sia circoscritto – fanno sapere i volontari del rifugio -. Al momento è ricoverato in ambulatorio, dove ci sono già tanti gatti che necessitano di cure importanti”. La Lida ha fatto un altro appello per contribuire a donare per salvare la vita degli animali abbandonati nel territorio. ”La nostra associazione si occupa di animali abbandonati e per le cure di queste creature viviamo esclusivamente di donazioni – si legge nel loro post sui social -. Purtroppo non riceviamo alcun rimborso dalle istituzioni, quindi ogni piccolo gesto può fare la differenza nella vita di Doro e degli altri gatti che assistiamo. Se potete vi invitiamo a contribuire in qualsiasi modo. Il vostro supporto è fondamentale per fornirgli le cure di cui ha bisogno e per continuare la nostra missione di salvare e proteggere gli animali in difficoltà”.

