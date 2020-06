Nella mozione viene ripercorsa la situazione di difficoltà in cui versa il nosocomio, vittima dei continui tagli, senza che il personale sia stato sostituito ed il suo declassamento. Si sottolinea la necessità di applicare quanto previsto dal documento di ridefinizione della rete ospedaliera della Regione, che prevede delle deroghe per i presidi che si trovino nelle zone disagiate o insulari, come La Maddalena.

Una richiesta sostenuta a gran voce anche, in questi mesi, dalle associazioni e dai residenti attraverso decine di lettere e manifestazioni di protesta. “L’applicazione di quelle disposizioni garantirebbero anche ai cittadini residenti in zone considerate territorialmente disagiate e nelle isole minori servizi sanitari pari agli standard offerti al resto della popolazione”, spiega Meloni.

Gli ultimi tragici fatti, compresa l’improvvisa morte della 67enne che si era recata in ospedale per un dolore al petto, sono la conferma delle necessità del nosocomio. Dopo le varie interrogazioni presentate sul tema, la mozione cerca di far arrivare ad un punto di svolta la vicenda.